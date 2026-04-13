Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Besar Landa Arab Saudi, Paksa Sekolah Ditutup dan Beralih Kelas Daring

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |10:05 WIB
Banjir besar melanda sebagian wilayah Arab Saudi. (Foto: Al Jazeera)
A
A
A

JAKARTA - Arab Saudi telah memerintahkan penutupan sekolah-sekolah setelah banjir besar melanda sebagian wilayah Kerajaan. Banjir menggenangi jalan-jalan setelah hujan deras mengguyur wilayah sekitar Riyadh dan Kegubernuran Al Ahsa.

Dinas Pendidikan di Provinsi Timur, Al Baha, dan Asir mengumumkan langkah tersebut, dengan sekolah-sekolah beralih ke kelas daring melalui platform “Madrasati”. Di Provinsi Timur, kehadiran tatap muka dihentikan di Dammam dan beberapa provinsi termasuk Khobar, Qatif, Jubail, Ras Tanura, Abqaiq, dan Al Ahsa.

Pihak berwenang di Al Baha juga menangguhkan kelas tatap muka di sektor-sektor pusat dan daerah-daerah seperti Bani Hassan, Baljurashi, dan Al Mandaq, dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan.

Di Asir, penangguhan tersebut mencakup sekolah-sekolah di daerah yang berada di bawah peringatan cuaca merah, termasuk Abha, Khamis Mushait, Ahad Rafidah, Sarat Abidah, Al Namas, Dhahran Al Janoub, Tanomah, Balqarn, Al Harjah, Al Raboah, dan Al Farsha.

Beberapa universitas mengikuti langkah tersebut, termasuk Universitas Al Baha, Universitas Ilmu Kesehatan Raja Saud bin Abdulaziz, dan Universitas Raja Khalid, yang semuanya memindahkan kelas ke daring untuk mahasiswa dan staf.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/18/3211633//fasilitas_energi_strategis_di_arab_saudi-4XDn_large.jpg
Serangan Guncang Fasilitas Energi Arab Saudi, Produksi Minyak Turun Ratusan Ribu Barel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210752//jamaah_haji_indonesia-xEgt_large.jpeg
Arab Saudi Perketat Aturan Haji, Pemerintah Ingatkan Bahaya Jalur Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/340/3210713//mayat-KWxt_large.jpg
Dilaporkan Hilang, Anak 8 Tahun Korban Banjir Demak Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210529//pengungsi_banjir_demak-V1SN_large.jpg
Update Banjir Demak Jateng, 2.839 Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/338/3210508//banjir-kIMH_large.jpg
12 RT dan 4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210495//banjir_demak-zHpB_large.jpg
Banjir Rendam Demak Jateng, 583 Warga Mengungsi dan 1 Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement