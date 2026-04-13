Banjir Besar Landa Arab Saudi, Paksa Sekolah Ditutup dan Beralih Kelas Daring

JAKARTA - Arab Saudi telah memerintahkan penutupan sekolah-sekolah setelah banjir besar melanda sebagian wilayah Kerajaan. Banjir menggenangi jalan-jalan setelah hujan deras mengguyur wilayah sekitar Riyadh dan Kegubernuran Al Ahsa.

Dinas Pendidikan di Provinsi Timur, Al Baha, dan Asir mengumumkan langkah tersebut, dengan sekolah-sekolah beralih ke kelas daring melalui platform “Madrasati”. Di Provinsi Timur, kehadiran tatap muka dihentikan di Dammam dan beberapa provinsi termasuk Khobar, Qatif, Jubail, Ras Tanura, Abqaiq, dan Al Ahsa.

Pihak berwenang di Al Baha juga menangguhkan kelas tatap muka di sektor-sektor pusat dan daerah-daerah seperti Bani Hassan, Baljurashi, dan Al Mandaq, dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan.

Di Asir, penangguhan tersebut mencakup sekolah-sekolah di daerah yang berada di bawah peringatan cuaca merah, termasuk Abha, Khamis Mushait, Ahad Rafidah, Sarat Abidah, Al Namas, Dhahran Al Janoub, Tanomah, Balqarn, Al Harjah, Al Raboah, dan Al Farsha.

Beberapa universitas mengikuti langkah tersebut, termasuk Universitas Al Baha, Universitas Ilmu Kesehatan Raja Saud bin Abdulaziz, dan Universitas Raja Khalid, yang semuanya memindahkan kelas ke daring untuk mahasiswa dan staf.