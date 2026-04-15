Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Potensi Hujan Disertai Petir

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu (15/4/2026) didominasi kondisi cerah berawan hingga hujan disertai petir.

Pada pagi hari, seluruh wilayah Jabodetabek diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal tanpa potensi hujan signifikan.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca cenderung berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi dan Bogor.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berada di kisaran 24–30 derajat Celsius.

Kelembapan udara diperkirakan cukup tinggi, yakni 70–92 persen, dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5–30 km/jam.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada malam hari serta siang hingga sore hari di sejumlah wilayah Jabodetabek.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.