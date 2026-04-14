Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang dan Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal sejak dini hari hingga sore hari, pada Selasa (14/4/2026).

Pada pagi pagi hingga siang hari, cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah. Namun, pada siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah lainnya berada di kisaran 24 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 60 hingga 96 persen. Angin permukaan bertiup dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jabodetabek.

(Awaludin)

