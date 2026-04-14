Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang dan Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |05:10 WIB
Cuaca di Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal sejak dini hari hingga sore hari, pada Selasa (14/4/2026).

Pada pagi pagi hingga siang hari, cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah. Namun, pada siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah lainnya berada di kisaran 24 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 60 hingga 96 persen. Angin permukaan bertiup dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jabodetabek.

Topik Artikel :
Cuaca BMKG cuaca jabodetabek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement