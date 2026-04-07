Prakiraan Cuaca Hari Ini: Waspada! Hujan dan Petir Ancam Jabodetabek

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |05:10 WIB
Hujan di Jakarta (foto: Okezone)
JAKARTA –  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga Jabodetabek waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat dan angin kencang pada Selasa (7/4/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada pagi menjelang siang, potensi hujan ringan hingga sedang mulai muncul di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Pada siang hingga sore hari, awan tebal diprediksi mendominasi langit Jabodetabek, dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat mengguyur sebagian besar wilayah.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celsius, sementara wilayah lainnya berada di rentang 24 hingga 30 derajat Celsius.

Kelembapan udara tercatat cukup tinggi, yakni antara 70 hingga 96 persen, dengan arah angin permukaan bergerak dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, khususnya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada siang hingga sore hari.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      

