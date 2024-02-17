Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Petugas Kawal Ketat Pengamanan Rekapitulasi Surat Suara di Dumai

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |00:15 WIB
Petugas Kawal Ketat Pengamanan Rekapitulasi Surat Suara di Dumai
Pengamanan surat suara Pemilu 2024 (foto: dok ist)
DUMAI - Dengan penjagaan dan pengawalan ketat dari personel Polres Dumai, seluruh Kotak dan Surat Suara Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Legislatif meliputi DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah tiba di Kantor Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dari enam Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Sungai Sembilan.

Dipimpin langsung oleh Kapolsek Sungai Sembilan AKP Bonardo Purba, pergeseran logistik Pemilu 2024 dari Kantor PPS di 6 (Enam) Kelurahan se-Kecamatan Sungai Sembilan yakni Kelurahan Bangsal Aceh, Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Sungai Geniot dan Kelurahan Batu Teritip mendapatkan penjagaan dan pengamanan ekstra dari personel Polres Dumai dan personel Polsek Sungai Sembilan Jajaran Polres Dumai yang terlibat pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seluruh Kotak dan Surat Suara Hasil Pemilu 2024 tiba dengan keadaan baik dan lengkap di Kantor PPK Sungai Sembilan.

Usai menjaga, mengawal dan mengamankan proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024 di 16 TPS se-Kelurahan Batu Teritip, personel Polres Dumai dan Polsek Sembilan jajaran Polres Dumai telah mengawal pergeseran Kotak serta Surat Suara Hasil Pemilu 2024 menuju Pelabuhan Tianjong Kelurahan Batu Teritip dan perjalanan dilanjutkan menggunakan jalur darat menuju Kantor PPK Sungai Sembilan.

Sementara Kotak serta Surat Suara Hasil Pemilu 2024 dari Kantor PPS Kelurahan Bangsal Aceh, Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kelurahan Basilam Baru dan Kelurahan Sungai Geniot dibawa dengan menempuh perjalanan darat menuju PPK Sungai Sembilan.

Kapolres Dumai, AKBP Dhovan Oktavianton, memberikan apresiasi kepada Kapolsek jajaran Polres Dumai selaku Perwira Pengendali Wilayah beserta seluruh personel Polres Dumai dan Polsek Jajaran Polres Dumai atas dedikasi dan kesungguhan dalam menjalankan tugas rutin hingga tugas pengamanan seluruh tahapan Pemilu 2024 dan berbagai tugas lainnya dengan tulus dan ikhlas tanpa mengenal lelah.

"Pengamanan dan pengawalan ketat ini dilakukan untuk memastikan seluruh Kotak dan Surat Suara Hasil Pemilu 2024 tidak mengalami kerusakan atau manipulasi selama proses pemindahan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas hasil Pemilu 2024," kata AKBP Dhovan, Jumat (16/2/2023).

Namun demikian, menurut AKBP Dhovan Oktavianton, keselamatan dan kesehatan personel adalah hal yang utama, semoga seluruh insan bhayangkara mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas negara.

“Semoga seluruh tahapan Pemilu 2024 khususnya di Provinsi Riau dan Kota Dumai dapat berjalan dengan lancar, aman, damai dan terpercaya. Polres Dumai Jajaran Polda Riau siap mengamankan Pemilu 2024 dengan menjunjung tinggi netralitas dan profesionalitas. Kami telah berkomitmen dalam menjaga stabilitas keamanan demokrasi serta keamanan masyarakat di Kota Dumai,” sambungnya.

