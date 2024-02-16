Semua Hasil Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2024 di Rohul Sudah Masuk ke PPK

ROKAN HULU - Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 sudah dilaksanakan di semua TPS di Kabupaten Rohan Hulu atau Rohul, Riau. Namun personel pengamanan TPS tetap siaga mengawal dan mengamankan logistik hasil rekapitulasi suara dari TPS menuju Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono, Kamis (15/2/2024) dini hari mengecek langsung ke PPK-PPK di wilayah hukumnya, seperti di Kecamatan Rambah Samo terdapat logistik surat suara dari 113 TPS sudah lengkap.

Personel Pengamanan di PPK terdiri dari Polsek dan Polres Rokan Hulu sejumlah 10 personel. "Tidak hanya pengamanan TPS namun 16 PPK di Kabupaten Rokan Hulu juga akan kita amankan hingga selesai pelaksanaan pleno di PPK yang direncanakan tanggal 17 Februari 2024, personel Polres Rokan Hulu tetap siaga," ujar Budi.

Pada saat pengecekan ke PPK PPK , Kapolres Rokan Hulu didampingi oleh Wakapolres, Kabag Ops dan Kasat Samapta Polres Rokan Hulu. Dari 4 PPK yang di datangi yakti Kec. Rambah, Rambah Hilir, Bangun Purba dan Rambah Samo semuanya logistik surat suara sudah lengkap.