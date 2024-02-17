Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duh! Perjuangan KPPS di NTT Unggah Hasil Pemilu ke Sirekap, Naik Meja hingga Panjat Pohon

Ponsius Econg , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |08:11 WIB
Duh! Perjuangan KPPS di NTT Unggah Hasil Pemilu ke Sirekap, Naik Meja hingga Panjat Pohon
Petugas KPPS kesulitan unggah hasil pemilu ke Sirekap (Foto: Ponsius Econg)
A
A
A

MANGGARAI BARAT - Betapa sulitnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), mengunggah hasil pemungutan suara Pemilu 2024 ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat mengakui, tidak memadainya sinyal internet menjadi salah satu kendala serius bagi petugas KPPS di wilayah itu saat mengunggah foto dokumen Model C ke aplikasi Sirekap.

"Ada yang naik meja. Mereka (juga) ke bukit cari titik-titik sinyal yang baik. Mereka ke atas atap, ada yang panjat pohon," ujar Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Krispianus Bheda, Jumat 16 Februari 2024.

Bheda mengatakan, ada pula yang harus naik perahu untuk menjangkau tempat di mana ada titik-titik sinyal internet. Hal tersebut terutama dialami petugas KPPS pada pulau-pulau terluar di daerah pariwisata super prioritas itu.

"Di Boleng, ada yang keluar beberapa meter naik perahu motor. Problem sinyal di pulau tidak ada mereka harus keluar sedikit," lanjutnya.

Tak cuma di Boleng, kendala jaringan internet juga terjadi di sejumlah TPS lain di Manggarai Barat. Ada petugas KPPS, dikatakannya, harus memotret Form Model C terlebih dahulu baru kemudian mencari lokasi yang koneksi internetnya baik.

"Ini terkait sinyal Sirekap Mobile, karena tantangan kami itu di wilayah Pacar, Macang Pacar, Kuwus, Ndoso, Welak itu terkait dengan sinyal. Teman-teman mengalami hal itu. Mereka harus foto secara offline dulu kemudian mereka cari sinyal supaya bisa terkoneksi dengan sendiri," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
