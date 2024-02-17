7 TPS di Dumai Gelar Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024

DUMAI - Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Dumai, Riau menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini dilakukan karena ada beberapa orang diketahui mencoblos bukan berdomisili Dumai dan tidak memiliki KTP Dumai.

Kapolresta Dumai AKBP Dhovan Oktavianton, mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai pun masih harus menggelar PSU akibat masalah yang muncul terkait dengan kepesertaan pemilih.

"Ada tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Dumai yang dilakukan PSU hari ini," kata Dhovan Sabtu (17/2/2024).

Adapun yang melakukan PSU, Sabtu (17/2/2024) adalah TPS 006 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur, TPS 010 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur, TPS 016 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur, TPS 001 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai, TPS 002 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, TPS 021 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, TPS 009 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota.

Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan pelaksaan PSU Pemilu 2024 di tujuh TPS, Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton, melibatkan sebanyak 26 personel pengamanan yang terdiri dari para Kapolsek Jajaran Polres Dumai selaku Perwira Pengendali Wilayah (Padal Wilayah), Perwira Pengendali (Padal) dan 2 personel pengamanan di masing-masing TPS yang melaksanakan PSU Pemilu 2024.

Berbeda dengan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, Rabu 14 Februari 2024 lalu, PSU hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan untuk pengamanannya, Polres Dumai terus mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait termasuk KPU Kota Dumai dan Bawaslu Kota Dumai.

Untuk memastikan kesiapan PSU, Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton,bersama Dir Intelkam Polda Riau Kombes Pol Efrizal, Dir Lantas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, dan Kasubdit Gakkum Dit Lantas Polda Riau Kompol Ari Prayitno, melakukan pengecekan di TPS 010 dan TPS 016 Kelurahan Bukit Nenas dalam rangka pemantauan kesiapan Pemungutan Suara Ulang.

Pengecekan dilakukan dari luar lokasi TPS dengan turut didampingi oleh Kabag SDM Polres Dumai Kompol Jasman,dan Kapolsek Bukit Kapur Iptu Irsanuddin Harahap. Tak hanya itu, Kapolres Dumai bersama para Pejabat Utama Polda Riau juga melaksanakan komunikasi dengan petugas pengamanan di TPS.