HOME NEWS JATIM

Tega! Balita di Surabaya Tewas Dianiaya Kekasih Ibunya

Sony Hermawan , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |04:01 WIB
Tega! Balita di Surabaya Tewas Dianiaya Kekasih Ibunya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SURABAYA – Seorang balita tewas dianiaya kekasih ibu kandung korban. Korban meninggal dunia dengan mengalami kekerasan di organ bagian luar dan dalam, di kosannya Jalan Kutisari, Surabaya, Jawa Timur.

Bayi usia 2,5 tahun itu, tewas dibunuh Riski (27) yang tidak lain adalah pacar dari ibu korban, bayi tersebut berkali-kali dianiaya oleh tersangka.

Dalam penyidikan polisi, motif tersangka tega menganiaya anak selingkuhannya hingga mengakibatkan korban tewas.

“Karena korban sering menangis sehingga membuat tersangka tega membunuhnya,” kata Kasatrekrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono, Jumat (16/2/2024).

Halaman:
1 2
      
