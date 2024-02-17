Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kesal Istrinya yang Hamil Tak Didahulukan Nyoblos, Petugas Linmas Bacok Ketua KPPS

Muhammad David , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |13:36 WIB
Kesal Istrinya yang Hamil Tak Didahulukan Nyoblos, Petugas Linmas Bacok Ketua KPPS
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

PALEMBANG - Pelaku pembacokan terhadap Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Palembang, Sumatera Selatan berhasil diamankan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan golok yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban.

Pelaku Rio (34), warga Jalan Talang Kerangga, Kecamatan Ilir Barat Dua Palembang tak berkutik setelah Unit Pidum Polrestabes Palembang berhasil mengamankanya.

Pelaku diamankan petugas lantaran pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap Ketua KPPS saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Talang Kerangga, Ilir Barat Dua Palembang.

Pelaku yang merupakan sebagai petugas Linmas ini nekat membacok korbannya, Osa (30) lantaran sakit hati dengan korban.

Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono mengatakan, motif pembacokan ini sendiri terjadi, di mana pelaku yang saat itu bertugas sebagai Linmas meminta tolong untuk istrinya didahulukan karena hamil. Namun, ditolak oleh korban.

Halaman:
1 2
      
