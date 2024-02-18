Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolres Keliling PPK di Rokan Hulu, Pastikan Pleno Berjalan Aman

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |14:02 WIB
Kapolres Keliling PPK di Rokan Hulu, Pastikan Pleno Berjalan Aman
Kapolres Rokan Hulu pantau pengamanan Pemilu
A
A
A

 

ROKAN HULU - Aktivitas masyarakat tampak cukup santai pada hari ini, Minggu (18/2/2024). Namun di lapangan, personel Polres Rokan Hulu dibantu Brimob dan Samapta Polda Riau serta TNI tampak serius dan tetap semangat dalam mengamankan kantor PPK sejak Pemilu 2024 di seluruh Kecamatan di Rokan Hulu.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono, mengatakan bahwa pihaknya sudah menempatkan personel sejak tanggal 16 Februari 2024.

"Di mana seluruh surat suara sudah berada di PPK sehingga kami amankan sampai pelaksanaan pleno tingkat PPK selesai," kata dia.

Dari hasil pengamatan, PPK yang sudah melaksanakan pleno kemarin yakni PPK Rambah Hilir. Hari ini yang mulai melaksanakan Pleno adalah PPK Rambah, Pendalian IV Koto, Pagaran Tapah Darussalam, Tambusai Utara, Kepenuhan, Rambah Samo, Rokan IV Koto dan Kunto Darusalam.

Sedangkan untuk besok Kecamatan Bangun Purba, Kabun, Tandun, Ujung Batu, Tambusai, Kepenuhan Hulu, dan Bonai Darussalam

"Pangamanan pada Pleno tingkat PPK ini merupakan upaya dari Polres Rohul untuk mencegah adanya pihak-pihak atau simpatisan yang membuat kerusuhan di PPK karena tidak terima dengan hasil Pemilu 2024," ujar Kapolres.

Kapolres menambahkan ba pihak Polres Rokan Hulu juga melaksanakan Patroli Sinergitas TNI-Polri selama masa Pleno PPK serta menyiapkan pasukan Power On Hand untuk selalu siap sedia dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Halaman:
1 2
      
