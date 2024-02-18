Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kawal Pleno Rekapitulasi, TNI dan Polri Ajak Warga Jaga Kondusifitas

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |18:42 WIB
Kawal Pleno Rekapitulasi, TNI dan Polri Ajak Warga Jaga Kondusifitas
TNI dan Polri kawal pengamanan proses Pemilu 2024 (Dok polisi)
A
A
A

 

PELALAWAN - Polsek Pangkalan Kuras, Polres Pelalawan, Riau melakukan pengawalan rekapitusasi hasil penghitungan perolehan suara di Pemilu 2024, Minggu (18/2/2024).

Proses penghitungan ini mendapat pengawalan ketat baik dari Polri, maupun TNI.

Pleno rekapitulasi penghitungan suara ini dilakukan di Aula Kantor Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pangkalan Kuras Wasrianto.

Selain oleh petugas, kegiatan ini juga dihadiri oleh saksi dan juga pihak partai politik. Sebelum dilakukan penghitungan, aparat gabungan membawa surat suara pemilu dari TPS ke PPK.

Kapolsek Pangkalan Kuras Kompol Alwis Saldi mengatakan bahwa hingga saat ini, proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu masih berlansung. Petugas akan terus melakukan pengawalan sesuai SOP.

