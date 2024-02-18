Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kronologi 3 Siswi SD di Indramayu Tenggelam saat Kegaiatan Pramuka

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |14:59 WIB
Kronologi 3 Siswi SD di Indramayu Tenggelam saat Kegaiatan Pramuka
3 siswi SD di Indramayu tenggelam saat kegiatan Pramuka (Foto : MPI)
A
A
A

INDRAMAYU - Tiga siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lajer 1, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tenggelam di Sungai Panarikan, pada Sabtu (17/2/2024). Ketiga korban yakni berinsiatif S, M, dan R ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Camat Tukdana, Rohaenah mengatakan, peristiwa itu berawal saat ketiga siswi tersebut mengikuti kegiatan Pramuka berupa gerak jalan dengan menyusuri area persawahan dan melintasi Tanggul Sungai Panarikan di Kecamatan Tukdana.

"Berawal saat para siswa ini mengikuti kegiatan sekolah kemudian memang melintasi pinggiran sungai, dan kemungkinan anak-anak ini mencoba untuk membasuh tangan dan kaki sambil berfoto ria, tiba-tiba mungkin tanpa disadari masuk ke dalam area yang lebih dalam," kata dia, saat ditemui di rumah salah satu korban, Minggu (18/2/2024).

Menurut Rohaenah, total siswa yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 21 orang terdiri dari kelas 3, 4, dan 5. Namun yang menjadi korban tenggelam sebanyak tiga orang.

"Pertama teridentifikasi satu anak meninggal dunia akibat tenggelam. Sementara dua anak ini menurut teman-temannya masih ada. Kita baru mengetahui, saat dua anak berikutnya tidak kembali," terang dia.

Di sisi lain, Rohaenah mengungkapkan, kejadian ini bisa dijadikan evakuasi bagi semua pihak, agar ke depan setiap kegiatan sekolah yang dapat menimbulkan bahaya, harus dibekali sistem keamanan yang cukup, dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kita juga melihat situasi dan kondisi alamnya juga. Ketika kondisinya seperti ini, ya ke depan harus diperhitungkan lagi safety nya," ucap dia.

