HOME NEWS JABAR

Terjatuh dan Terseret Arus Sungai Ciwidey, Korban Ditemukan Tewas

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |16:26 WIB
Terjatuh dan Terseret Arus Sungai Ciwidey, Korban Ditemukan Tewas
Pemuda tewas usai terjatuh di Ciwidey (Foto: tangkapan layar)
BANDUNG - Seorang pemuda dilaporkan terjatuh dan terseret arus Sungai Ciloa di Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, pada Sabtu 17 Februari 2024, sekitar pukul 16.47 WIB.

Pemuda bernama Rizky (19) terjatuh setelah sebelumnya sempat berjalan di sekitar SMAN 1 Ciwidey.

Kepala Basarnas Bandung, Hery Marantik membenarkan peristiwa tersebut.

"Betul, kami terima informasi dari Tim Siaga Operator Komunikasi Basarnas Bandung dari Pusdalops Mako Disdamkar dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, terjadi musibah seorang remaja atas nama Rizky (19) terseret arus," ujar Hery saat dikonfirmasi, Minggu (18/2/2024).

Menurut Hery, saksi mata melaporkan bahwa Rizky terlihat berusaha menyelamatkan diri setelah terjatuh ke sungai, namun upayanya sia-sia karena arus yang kuat.

"Kejadian di sekitar SMAN 1 Ciwidey, menurut saksi, korban terlihat berusaha menyelamatkan diri namun gagal dan terbawa arus sungai," jelasnya.

Tim Rescue Basarnas Bandung, kata Hery, segera bergerak ke lokasi kejadian sekitar pukul 06.00 WIB, dengan membawa sejumlah peralatan penyelamatan termasuk rescue carrier, peralatan SAR air, drone termal, dan peralatan lainnya.

"Namun, Kurang lebih 3 jam pencarian, dengan melakukan penyisiran menggunakan satu unit LCR sesuai dengan rencana operasi SAR, Tim Rescue Basarnas Bandung berhasil menemukan lokasi kejadian tenggelamnya Rizky (19)," kata Hery.

