HOME NEWS JABAR

Diduga Kelelahan, Anggota KPPS di Bandung Barat Meninggal Dunia

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |20:21 WIB
Diduga Kelelahan, Anggota KPPS di Bandung Barat Meninggal Dunia
Rumah duka aggota KPPS yang meninggal dunia di Bandung Barat
A
A
A

BANDUNG BARAT - Seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat tutup usia pada hari ini, Minggu (18/2/2024) sekitar pukul 14.30 WIB.

Anggota KPPS yang meninggal dunia itu diketahui bernama Mumuh Muchroni (58), warga Kampung Babalan Cianjur, RT 04/RW 10, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, KBB. Ia bertugas di TPS 04, Desa Gadobangkong.

"Kami baru saja melayat dari rumah duka Pak Mumuh Muchroni, anggota KPPS TPS 04, Desa Gadobangkong yang hari ini meninggal dunia. Kami dapat informasi beliau meninggal dunia sekitar pukul 14.30 WIB,"ungkap Camat Ngamprah, Agnes Virganty saat ditemui di rumah duka.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kondisi kesehatan Mumuh mengalami penururnan pada Minggu pagi sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Agnes mengatakan, faktor kelelahan akibat bertugas sebagai KPPS menjadi salah satunya.

"Memang kemarin yang bersangkutan ini mengawal pesta demokrasi. Dari pihak keluarga tadi bilang almarhum mengeluh pusing pagi hari, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan ya kelelahan , faktor bertugas kemarin sebagai KPPS," beber Agnes.

Halaman:
1 2
      
