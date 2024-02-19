Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Retno Akan Sampaikan Sikap Indonesia Soal Pendudukan Israel Atas Palestina di Pengadilan Internasional

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |13:08 WIB
Menlu Retno Akan Sampaikan Sikap Indonesia Soal Pendudukan Israel Atas Palestina di Pengadilan Internasional
Menlu RI akan menyatakan sikap Indonesia soal pendudukan Israel atas Palestina di Pengadilan Internasional (Foto: Kemlu IR)
JAKARTAMenteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan lisan Indonesia di depan Mahkamah Internasional di Den Haag pada 23 Februari mendatang.

Mahkamah Internasional (ICJ) akan mengadakan sidang dengar pendapat mengenai status dan konsekuensi hukum pendudukan Israel atas Palestina pada 19 Februai hingga 26 Februari mendatang.

Dikutip MoFa Indonesia, dengar pendapat tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan advisory opinion Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut rencana, tiga negara dan tiga organisasi internasional dijadwalkan untuk menyampaikan pernyataan lisan.

Seperti diketahui, Afrika Selatan (Afsel) melaporkan Israel atas tuduhan genosida di Gaza di Mahkamah Internasional.

Afrika Selatan mengajukan kasus ini ke ICJ pada Jumat, (29/12/2023) yang memicu kemarahan Israel.

