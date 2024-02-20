Resolusi AS Tolak Pendudukan Israel di Gaza

NEW YORK – Amerika Serikat (AS) secara tegas menolak pendudukan Israel di Gaza. AS juga mengutuk seruan beberapa menteri Israel agar pemukim Yahudi pindah ke Gaza dan menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Gaza yang akan melanggar hukum internasional.

Seperti diketahui, AS telah mengusulkan rancangan alternatif resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata sementara dalam perang Israel-Hamas dan menentang serangan darat besar-besaran Israel di Rafah di Gaza selatan.

Hal ini terungkap menurut teks yang dilihat oleh Reuters pada Senin (19/2/2024).

Washington selama ini menolak kata gencatan senjata dalam setiap tindakan PBB terkait perang Israel-Hamas. Namun rancangan undang-undang AS tersebut mencerminkan bahasa yang Presiden Joe Biden katakan ia gunakan pekan lalu dalam percakapannya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Resolusi tersebut juga akan menolak tindakan apa pun yang dilakukan pihak mana pun yang mengurangi wilayah Gaza, baik sementara maupun permanen. Termasuk melalui pembentukan zona penyangga secara resmi atau tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara luas dan sistematis.

Reuters melaporkan pada Desember 2023 bahwa Israel mengatakan kepada beberapa negara Arab bahwa mereka ingin membuat zona penyangga di dalam perbatasan Gaza untuk mencegah serangan sebagai bagian dari proposal untuk wilayah tersebut setelah perang berakhir.