Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Evakuasi Jenazah Petani yang Hanyut di Sungai Singorojo Berlangsung Dramatis

Eddie Prayitno , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:06 WIB
Evakuasi Jenazah Petani yang Hanyut di Sungai Singorojo Berlangsung Dramatis
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

KENDAL - Evakuasi jenazah petani di Singorojo, Kendal, Jawa Tengah, yang hilang tenggelam tiga hari lalu berjalan dramatis. Setelah dilakukan pencarian, jenazah ditemukan Tim Sar Gabungan tersangkut batu di Sungai Desa Singorojo, Selasa (20/2/2024) sore. Proses evakuasi mengalami kendala karena arus sungai deras dan kedalaman sungai mencapai satu meter lebih.

Korban bernama Salimin seorang petani asal Desa Cening, Kecamatan Singorojo. Korban dilaporkan hilang Sabtu malam lalu. Petugas Tim Sar Gabungan terpaksa menggunakan tali untuk menarik jenazah yang dimasukkan ke kantong jenazah melewati sungai berarus deras.

BACA JUGA:

Insiden 3 Siswi SD Tewas Tenggelam di Sungai Bukan Kegiatan Pramuka, Ini Alasannya 

Komandan Tim Basarnas Bibit U.W, arus sungai yang deras dan kedalaman air yang mencapai satu meter lebih memaksa evakuasi dilakukan dengan cara ditarik dengan tali.

“Jenazah dievakuasi dari tengah sungai, korban lantas dibawa ke rumah duka yang berjarak 13 kilometer dari lokasi ditemukan,” ucapnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya Tim Sar Gabungan sudah melakukan pencarian dengan menyusuri sungai sejauh lebih dari 10 kilometer. Usai ditemukan korban langsung dievakuasi oleh Tim Sar Gabungan dan menyerahkan jenazah korban ke rumah kepada keluarga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement