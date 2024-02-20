Evakuasi Jenazah Petani yang Hanyut di Sungai Singorojo Berlangsung Dramatis

KENDAL - Evakuasi jenazah petani di Singorojo, Kendal, Jawa Tengah, yang hilang tenggelam tiga hari lalu berjalan dramatis. Setelah dilakukan pencarian, jenazah ditemukan Tim Sar Gabungan tersangkut batu di Sungai Desa Singorojo, Selasa (20/2/2024) sore. Proses evakuasi mengalami kendala karena arus sungai deras dan kedalaman sungai mencapai satu meter lebih.

Korban bernama Salimin seorang petani asal Desa Cening, Kecamatan Singorojo. Korban dilaporkan hilang Sabtu malam lalu. Petugas Tim Sar Gabungan terpaksa menggunakan tali untuk menarik jenazah yang dimasukkan ke kantong jenazah melewati sungai berarus deras.

Komandan Tim Basarnas Bibit U.W, arus sungai yang deras dan kedalaman air yang mencapai satu meter lebih memaksa evakuasi dilakukan dengan cara ditarik dengan tali.

“Jenazah dievakuasi dari tengah sungai, korban lantas dibawa ke rumah duka yang berjarak 13 kilometer dari lokasi ditemukan,” ucapnya.

Sebelumnya Tim Sar Gabungan sudah melakukan pencarian dengan menyusuri sungai sejauh lebih dari 10 kilometer. Usai ditemukan korban langsung dievakuasi oleh Tim Sar Gabungan dan menyerahkan jenazah korban ke rumah kepada keluarga.