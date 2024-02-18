Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tiga Siswi SD Tewas Tenggelam saat Ikuti Kegiatan Pramuka, Polisi Turun Tangan

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |17:35 WIB
Tiga Siswi SD Tewas Tenggelam saat Ikuti Kegiatan Pramuka, Polisi Turun Tangan
Siswa SD tewas tenggelam saat kegiatan Pramuka
A
A
A

 

 INDRAMAYU - Polisi akan menyelidiki insiden tewasnya tiga siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Lajer, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang tenggelam di sungai Panarikan saat mengikuti kegiatan Pramuka, pada Sabtu 17 Februari 2024.

"Terkait dengan peristiwa ini, tentunya kita akan melakukan upaya tindak lanjut berupa penyelidikan. Kami menghimpun beberapa keterangan-keterangan untuk mengetahui dugaan kelalaian ataupun lainnya," ujar Kapolsek Tukdana, AKP Iwa Mashadi, saat ditemui di rumah salah satu korban, di Kecamatan Tukdana, Minggu (18/2/2024).

Iwa mengatakan, sejauh ini sudah ada beberapa saksi yang telah dimintai keterangan, yaitu dari pihak masyarakat yang melapor dan masyarakat yang ikut membantu evakuasi.

"Dari pihak sekolah kebetulan belum, karena masih syok. Tapi rencana tindak lanjut memang akan kita lakukan terhadap saksi-saksi yang lainnya," kata dia.

Iwa mengungkapkan, polisi akan menyampaikan keterangan resmi usai memperoleh hasil dari proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) nanti.

"Untuk saat ini masih belum kita simpulkan, namun dugaan awal korban terpeleset atau terlalu ketengah saat mencuci kaki di sungai tersebut, sehingga ketiga anak ini hanyut," terang Iwa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/337/3000758/pengapusan-pramuka-kwarnas-curiga-upaya-lemahkan-kepemimpinan-indonesia-masa-depan-GCe9wt4fzu.jpg
"Penghapusan" Pramuka, Kwarnas Curiga Upaya Lemahkan Kepemimpinan Indonesia Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/337/2993094/jokowi-lantik-pengurus-kwarnas-pramuka-2023-2028-buwas-kembali-jadi-ketua-yW2lUb3Xk2.jpg
Jokowi Lantik Pengurus Kwarnas Pramuka 2023-2028, Buwas Kembali Jadi Ketua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/337/2992036/nadiem-tegaskan-pramuka-tak-dihapus-tapi-ditingkatkan-statusnya-dari-ekskul-jadi-mata-pelajaran-l4jl5nmKaf.jpeg
Nadiem Tegaskan Tak Hapus Pramuka, tapi Ditingkatkan Jadi Ekskul Wajib dalam Kurikulum Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990730/jika-tak-ada-ekstrakurikuler-lain-sekolah-tetap-wajib-tawarkan-pramuka-ke-siswa-CVunZTXUSs.jpg
Jika Tak Ada Ekstrakurikuler Lain, Sekolah Tetap Wajib Tawarkan Pramuka ke Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/525/2972482/insiden-3-siswi-sd-tewas-tenggelam-di-sungai-bukan-kegiatan-pramuka-ini-alasannya-GjtPTX3D0j.jpg
Insiden 3 Siswi SD Tewas Tenggelam di Sungai Bukan Kegiatan Pramuka, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/340/2931266/gala-dinner-peumulia-jamee-atikoh-ganjar-kepramukaan-bentuk-jiwa-kepemimpinan-bu8rc61ERd.jpg
Gala Dinner Peumulia Jamee, Atikoh Ganjar: Kepramukaan Bentuk Jiwa Kepemimpinan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement