INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Petani Terseret Arus saat Bersihkan Pinggiran Sungai Citarum

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |17:27 WIB
Petani Terseret Arus saat Bersihkan Pinggiran Sungai Citarum
Pencarian pertani terseret arus Sungai Citarum (Foto: istimewa)
A
A
A

 

BANDUNG - Seorang petani bernama Ade Rohmana (62), diduga tenggelam dan terbawa arus Sungai Citarum di Kampung Sapan, Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Sabtu 17 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB.

Kapolsek Solokanjeruk, AKP Asep Dedi, membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa korban diduga tenggelam di bawah Jembatan Sapan Cagak.

"Betul korban bernama Ade Rohmana (62) diduga tenggelam di bawah Jembatan Sapan Cagak," ujar Asep saat dikonfirmasi, Minggu (18/2/2024).

Asep menjelaskan, Menurut keterangan keluarga, korban berangkat dari rumah pada Sabtu pagi dengan membawa cangkul dan golok untuk membersihkan area pinggir Sungai Citarum sekitar pukul 06.30 WIB.

"Sekitar jam 06.30 WIB korban sempet keluar rumah untuk membersihkan area pinggir Sungai Citarum sambil membawa cangkul dan golok," jelasnya.

Asep menambahkan, namun, menjelang siang, keluarga khawatir karena korban belum kembali. Mereka pun mendatangi lokasi tempat korban bekerja dan menemukan alat cangkul dan golok miliknya di sana.

"Sekitar pukul 13.00 WIB, anak korban bernama Nurdin menyusul ke TKP, namun disana tidak ditemukan korban hanya ada cangkul dan golok," tambahnya.

