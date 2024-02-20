Rumah Milik Ketua KPPS di Pamekasan Dibom oleh Orang Tak Dikenal

PAMEKASAN - Rumah milik Ketua KPPS Desa Nyalabu Daya, Kota Pamekasan, Kusyairi dibom oleh orang tidak dikenal (OTK), Selasa (20/2/2024) dini hari.

Akibatnya rumah Ketua KPPS di Pemilu 2024 tersebut mengalami rusak parah dan porak poranda imbas ledakan.

Nampak di lokasi kejadian, rumah Kusyairi hancur di bagian depan dengan atap bagian depan rumah runtuh. Selain itu, kaca rumah tersebut pecah.

Imbas dari pengeboman itu juga membuat sejumlah perabotan yang ada di dalam rumah rusak dan porak poranda.

Kusyairi mengatakan bahwa peristiwa pengeboman itu terjadi saat dirinya tidur di rumah sebelah. Rumah tersebut memang disekat menjadi dua rumah, sementara rumah yang diledakan oleh OTK berada di belakang.