Rumahnya Dibom OTK, Ketua KPPS di Pamekasan Tegaskan Tak Punya Musuh

PAMEKASAN - Ketua KPPS Desa Nyalabu Daya, Kota Pamekasan, Kusyairi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki musuh usai rumah miliknya dibom oleh orang tidak dikenal (OTK), Selasa (20/2/2024) dini hari.

"Selama ini saya tidak pernah punya musuh," ujarnya.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peledakan rumah tersebut. Sementara itu diketahui tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Akibatnya ledakan tersebut, rumah Ketua KPPS di Pemilu 2024 itu mengalami rusak parah dan porak poranda.

Nampak di lokasi kejadian, rumah Kusyairi hancur di bagian depan dengan atap bagian depan rumah runtuh. Selain itu, kaca rumah tersebut pecah berantakan.

Selain itu, imbas dari pengeboman juga membuat sejumlah perabotan yang ada di dalam rumah rusak dan porak poranda.