INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Geger! Warga Lampung Temukan Mayat Bayi Perempuan Terbawa Arus Irigasi

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |20:06 WIB
Geger! Warga Lampung Temukan Mayat Bayi Perempuan Terbawa Arus Irigasi
Penemuan mayat bayi. (Foto: Dok Ist)
LAMPUNG - Mayat bayi ditemukan warga di aliran irigasi Bendungan 12a Dusun 5, Kampung Tempuran, Trimurjo, Lampung Tengah, Rabu (21/2/2024), pukul 06.30 WIB. Mayat bayi perempuan itu ditemukan oleh warga terbawa arus di aliran irigasi dengan kondisi tali pusar masih menempel. 

Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia mengatakan, mayat anonim itu ditemukan pertama kali oleh saksi bernama Ahmad. 

"Saat itu saksi sedang duduk di warung, lalu dia melihat mayat bayi terbawa arus di aliran irigasi," ujar Nikolas saat dikonfirmasi, Rabu (21/2). 

Melihat mayat tersebut, kata Nikolas, saksi langsung memanggil warga lainnya untuk meminta bantuan mengevakuasi bayi ke pinggir irigasi dan memanggil kepolisian setempat. 

Tega! Wanita Muda di Purwakarta Bunuh Bayinya dan Mayatnya Dibuang 

"Mayat bayi itu pun berhasil dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Simbarwaringin untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dibawa Rumah Sakit Demang Sepulau Raya," kata dia. 

Nikolas menuturkan, berdasarkan hasil penyelidikan, mayat bayi itu diduga merupakan hasil hubungan gelap di luar nikah lantaran masih ada tali pusar yang menempel. 

