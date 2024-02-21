Tragis, Tukang AC di Kulonprogo Tewas Tersengat Listrik

KULONPROGO - Seorang tukang AC di Kabupaten Kulonprogo Suprapto (45) tewas tersengat listrik saat sedang memasang AC di rumah Agung Wahyu Hutomo di Dayakan, Pengasih, Kulonprogo, Rabu (21/2/2024) sore. Hingga kini jasad Suprapto warga Punukan, Wates, Kulonprogo ini masih berada di RSUD Wates.

"Benar ada orang meninggal karena tersengat listrik," Kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti.

Kejadian ini berawal saat korban mendapat order untuk memasang AC di rumah Agung. Korban kemudian naik ke atas plafon rumah dan hendak menyambung kabel listrik. Nahas, korban tersengat listrik hingga meninggal.

Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan adanya dua luka bakar pada telunjuk sebelah kiri dan luka mengelupas yang diduga dari sengatan listrik. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Wates untuk pemeriksaan lebih lanjut.