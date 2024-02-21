Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Tragis, Tukang AC di Kulonprogo Tewas Tersengat Listrik

Kuntadi , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |20:24 WIB
Tragis, Tukang AC di Kulonprogo Tewas Tersengat Listrik
Evakuasi korban tersengat listrik. (Foto: Istimewa)
KULONPROGO - Seorang tukang AC di Kabupaten Kulonprogo Suprapto (45) tewas tersengat listrik saat sedang memasang AC di rumah  Agung Wahyu Hutomo di Dayakan, Pengasih, Kulonprogo, Rabu (21/2/2024) sore. Hingga kini jasad Suprapto warga Punukan, Wates, Kulonprogo ini masih berada di RSUD Wates. 

"Benar ada orang meninggal karena tersengat listrik," Kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti. 

BACA JUGA:

Pedagang Cilok Meninggal Usai Kesetrum Listrik di Ciputat 

Kejadian ini berawal saat korban mendapat order untuk memasang AC di rumah Agung. Korban kemudian naik ke atas plafon rumah dan hendak menyambung kabel listrik. Nahas, korban tersengat listrik hingga meninggal. 

Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan adanya dua luka bakar pada telunjuk sebelah kiri dan luka mengelupas yang diduga dari sengatan listrik. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Wates untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

