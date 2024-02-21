Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dikunjungi NCS Polri, Habib Syech Ajak Masyarakat Jaga Persatuan-Kesatuan Pasca Pemilu 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |20:21 WIB
Dikunjungi NCS Polri, Habib Syech Ajak Masyarakat Jaga Persatuan-Kesatuan Pasca Pemilu 2024
Pertemuan Habib Syech dengan NCS Polri. (Foto: Polri)
SURAKARTA - Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf mengingatkan kembali kepada masyarakat Indonesia betapa penting dasar-dasar negara tentang persatuan dan kesatuan pasca Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Habib Syech usai menerima kembali kunjungan Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System, Brigjen Gatot Repli Handoko yang didampingi Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafirudin di kediamannya di Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (21/2/2024).

"Alhamdulillah mari kita jaga negeri ini ke depan, lebih aman, lebih kondusif dan lebih bermanfaat, Insya Allah bagi kita semuanya bagi umat, mudah-mudahan kita jaga empat pilar, Pancasila, NKRI, UUD dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Habib Syech.

 BACA JUGA:

Ia mengatakan bahwa dengan mengimplementasikan empat Konsensus tersebut dalam kehidupan bermasyarakat sejatinya demi kepentingan kehidupan masyarakat berkelanjutan. Sehingga Indonesia tetap rukun dan bersatu usai panggung Pemilu tahun ini.

"Mari kita rukun, kita damai, kita hidup berdampingan, masalah pasti ada, tetapi jangan kita menyelesaikan masalah dengan masalah, tapi hadapi masalah ini dengan tenang, selesaikan dengan bermusyawarah, amin insya Allah Indonesia aman, Indonesia selamat dan Indonesia lebih maju dan lebih bermanfaat dan bermartabat," ujarnya.

Habib syech menyebut, bahwa usai pencoblosan kemarin, dirinya merasakan adanya ketenangan, kedamaian dan kerukunan yang luar biasa. Hal itu kata dia merupakan kerja sama seluruh lapisan masyarakat.

"Bersama ulama, bersama para habaib, kiai, dan unsur TNI-Polri yang mana kita bisa kerjasama menyelamatkan, mengamankan, membuat tenang dan tentram masyarakat, dalam acara pemilu kemarin," tuturnya.

