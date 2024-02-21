Advertisement
HOME NEWS JABAR

Petugas KPPS Meninggal Dunia di Kota Bandung Jadi 2 Orang

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |02:01 WIB
Petugas KPPS Meninggal Dunia di Kota Bandung Jadi 2 Orang
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Satu lagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Bandung meninggal dunia, Selasa (20/2/2024). Almarhum bernama Eri Fajar Nugraha, anggota KPPS TPS 25 Kelurahan Jatisari.

Dengan meninggalnya Eri, jumlah petugas KPPS di Kota Bandung yang meninggal dunia menjadi dua orang. Sebelumnya, Ketua Sebelumnya, Jajang Safaat Ketua KPPS 18 Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung meninggal dunia, pada Jumat (16/2/2024)

Informasi tentang Eri Fajar Nugraha meninggal dunia beredar di WhatsApp (WA) grup. "Innalilahi wainnailaihi rojiun. Telah meninggal dunia anggota KPPS TPS 25 Kelurahan Jatisari Eri Fajar Nugraha jam 16.30 WIB. Jenazah sudah berada di rumah duka Jl. kawaluyaan RT 07 RW 06 Kel. Jatisari, Kec. Buahbatu," tulis informasi yang beredar di WA grup.

Ketua KPU Kota Bandung Wenti Frihadianti membenarkan peristiwa meninggalnya anggota KPPS 25 Jatisari. "Iya betul," kata Wenti Frihadianti saat dikonfirmasi, Selasa (20/2/2024).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 18 Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung Jajang Safaat meninggal dunia pada Jumat (16/2/2024) akibat kelelahan. Almarhum meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit karena kesehatan menurun seusai melajsanakan tugas pada Rabu (14/2/2024).

Halaman:
1 2
      
