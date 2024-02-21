Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tipu dan Bujuk Bayaran Tinggi, Duda Anak Dua di Sukabumi Bawa Kabur 13 Motor Driver Ojol

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |14:32 WIB
Tipu dan Bujuk Bayaran Tinggi, Duda Anak Dua di Sukabumi Bawa Kabur 13 Motor Driver Ojol
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Duda beranak dua bawa kabur 13 unit sepeda motor milik driver ojek online di wilayah Sukabumi. Dengan melakukan tipu daya meminta order offline serta merayu dengan bayaran yang lebih tinggi, akhirnya korban terperdaya dan kehilangan sepeda motornya.

Sepeda motor yang berhasil dibawa kabur oleh tersangka berinisial MS (35) lalu dijual dengan harga Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per unit kepada penadah yang berinisial P (35) yang merupakan warga Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap MS (35) pada Senin (19/2/2024) sekira pukul 11.00 WIB di wilayah Odeon, Kota Sukabumi. Sedangkan tersangka P diamankan pada hari yang sama di kediamannya, sekira pukul 16.00 WIB.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo mengatakan, MS melakukan aksinya dengan cara yang memesan ojek online (ojol) melalui aplikasi. Kemudian seteleh dipesan di tengah jalan tersangka merubah arah minta perubahan jalur tujuan kepada korban.

"Setelah itu pelaku mengemudikan kendaraan tersebut. Setelah di tengah jalan, dia berhenti untuk mengelabui korban, untuk membeli atau mengambil sesuatu. Setelah korban turun, kendaraan itu dibawa kabur pelaku," ujar Ari kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (21/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187549//ilustrasi-ijkd_large.jpg
10 Tahun Makan Gaji Buta, PNS Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp16,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460//mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184853//anggota_komisi_v_dpr_ri_sudjatmiko-syR7_large.jpg
Atasi Parkir Liar, DPR Minta Kemenhub Bikin Shelter Khusus Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184617//coretax-AOHd_large.jpg
Ada Situs Coretax Palsu, Komdigi Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184379//viral-5XiF_large.jpg
Buron Internasional Kasus Penipuan Rp2,2 Triliun Asal China Ditangkap di Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184003//pnm_imbau_masyarakat_lebih_waspada-3sPa_large.jpeg
Muncul Penipuan Pembiayaan Mekaar Digital, PNM Imbau Masyarakat Lebih Waspada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement