Angin Puting Beliung Terjang Tempat Rekapitulasi Surat Suara, Petugas Panik

BANDUNG - Angin puting beliung yang melanda Kabupaten Sumedang dan Bandung pada Rabu (21/2/2024) ternyata berdampak pada tempat rekapitulasi surat suara Pemilu 2024.

Sekitar pukul 16.00 WIB, bangunan tempat rekapitulasi surat suara yang berada di Cicalengka, Kabupaten Bandung sedang melakukan pleno, namun terkena serangan angin puting beliung. Akibatnya, atap dan genting bangunan terbawa angin dan bocor karena hujan yang turun bersamaan.

Salah satu anggota Panwascam Cicalengka, Fijar Maulid, menyatakan bahwa pada saat kejadian, para petugas sedang dalam keadaan pleno terkait rekapitulasi surat suara.

"Memang saat kejadian itu sedang pleno, tiba-tiba ada angin puting beliung terus semua orang pada panik," ujarnya saat dihubungi.

Meskipun dalam keadaan panik, kata Fijar, para petugas berhasil menyelamatkan logistik pemilu. "Tapi tetap yang diutamakan menyelamatkan Logistik Pemilu," katanya.

Fajar menjelaskan, meski terkena angin puting beliung, logistik pemilu berhasil diselamatkan oleh banyaknya petugas yang ada.

"Alhamdulilah gak ada yang rusak semua terselamatkan karena banyak orang dan lagi pleno juga, terus kotak suara langsung diberesin sama berkas-berkas. Sekarang kotak suara dipindah ke ruang sebelah karena di ruangan panel satu dan dua itu bocor," ungkapnya.

Selain kerusakan pada bangunan, kata Fijar, satu kendaraan motor juga rusak karena tertimpa genting yang jatuh. Namun, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja semua petugas mengalami shock.

"Bangunan rusak di atap sama genting, terus ada juga motor satu rusak karena tertimpa genting. Tapi alhamdulilah saat ini tak ada korban, namun semua masih kaget, syok,” terangnya.