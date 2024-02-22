10 Caleg Artis di Jabar dengan Suara Terbanyak, Primus Yustisio hingga Melly Goeslaw

BANDUNG - Pemilu 2024 diramaikan dengan banyaknya artis yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di sejumlah daerah pemilihan (dapil), salah satunya Jawa Barat.

Fenomena artis "nyaleg" ini pun seolah menjadi ajang 5 tahunan yang tak ingin dilewatkan. Berbagai upaya pun dilakukan karena harus bersaing dengan tokoh-tokoh politik untuk memperoleh suara terbanyak agar bisa duduk di kursi legislatif.

Untuk diketahui, para artis tersebut tengah memperebutkan salah satu kursi di Senayan dari 11 dapil untuk DPR RI di Jabar.

Adapun 11 Dapil DPR RI di Jabar beserta kuota kursinya ini yaitu, Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung, Kota Cimahi), kuota 7 kursi. Dapil Jawa Barat II, (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat), kuota 10 kursi. Dapil Jawa Barat III, (Kabupaten Cianjur, Kota Bogor), kuota 9 kursi.

BACA JUGA:

Dapil Jawa Barat IV, (Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi), kuota 6 kursi. Dapil Jawa Barat V, (Kabupaten Bogor), kuota 9 kursi. Dapil Jawa Barat VI, (Kota Bekasi, Kota Depok), kuota 6 kursi. Dapil Jawa Barat VII, (Purwakarta, Karawang, Bekasi), kuota 10 kursi. Dapil Jawa Barat VIII, (Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu), total 9 kursi.

Dapil Jawa Barat IX, (Majalengka, Sumedang, Subang), kuota 8 kursi. Dapil Jawa Barat X, (Ciamis, Kuningan, Pangandaran, Kota Banjar), kuota 7 kursi. Dapil Jawa Barat XI, (Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya), kuota 10 kursi.

Setelah tujuh hari pasca Pemilu 2024, berikut 10 artis yang memperoleh suara terbanyak sementara berdasarkan data real count dari website KPU per Rabu (21/2/2024) pukul 11:00:00 WIB.

1. Primus Yustisio Dapil Jabar V

Posisi pertama suara artis terbanyak di Dapil Jawa Barat ditempati oleh politisi sekaligus aktor senior dari Partai Amanat Nasional (PAN), Primus Yustisio yang berada di Dapil Jawa Barat V telah memperoleh suara 59.060 suara.

BACA JUGA:

2. Dede Yusuf Macan Effendi, Dapil Jabar II

Posisi kedua, artis dengan suara terbanyak di Dapil Jawa Barat tempati oleh Dede Yusuf Macan Effendi berasal dari Partai Demokrat. Artis kawakan yang sempat bermain di film Catatan si Boy juga mantan Wakil Gubernur Jabar ini telah memperoleh 52.446 suara.

3. Mulan Jameela Dapil Jabar XI

Penyanyi top papan atas yang juga Istri Ahmad Dani ini membuktikan bahwa ia petahana yang sukses. Politisi Partai Gerindra ini telah memperoleh 44.224 suara.

4. Tommy Kurniawan Dapil Jawa Barat V

Artis sekaligus petahana, Tommy Kurniawan tergolong sukses merebut suara konstituennya di Dapil Jawa Barat V. Berasal dari Partai PKB, Tommy kini telah memperoleh 47.554 suara.

BACA JUGA:

5. Rachel Maryam Dapil Jabar II

Berada di Dapil Jabar II yang disebut dapil para bintang, tidak membuat Rachel Maryam kalang-kabut. Politisi Partai Gerindra ini bisa bersaing dengan beberapa tokoh lainnya, dan kini telah memperoleh 33.073 suara.

6. Desy Ratnasari Dapil Jabar IV

Artis serta politis senior, Desy Ratnasari satu-satunya caleg artis yang berada di Dapil Jabar IV. Caleg yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini telah memperoleh 30.975 suara.

7. Melly Goeslaw Dapil Jabar I

Penyanyi serta pencipta lagu top Indonesia, Melly Goeslaw cukup banyak meraih suara di Dapil Jabar I. Bertarung dengan artis dan tokoh politik pesohor tanah air tidak membuat Melly ditinggal para pemilihnya. Tergabung di Partai Gerindra, Melly turut memperoleh 26.439 suara.