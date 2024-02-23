Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gegara Ada Penyusup, Kota Malang Laksanakan PSU di 3 TPS pada Esok Hari

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |17:03 WIB
Gegara Ada Penyusup, Kota Malang Laksanakan PSU di 3 TPS pada Esok Hari
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MALANG - Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga bakal dilaksanakan di Kota Malang pada tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketiga TPS ini berada di satu kecamatan dan dua kelurahan yakni TPS 14 dan 37 di Kelurahan Mojolangu, dan TPS 48 di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas mengatakan, PSU dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari pengawas terhadap temuan di tiga TPS tersebut. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilaksanakan di tiga TPS tersebut terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang tidak terdaftar.

"Semuanya mengulang untuk surat suara jenis calon presiden dan wakilnya. Mengapa, karena data yang tidak cocok di situ," ujar Aminah Aminingtyas, saat dikonfirmasi pada Jumat (23/2/2024).

Dimana dari laporan yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, mayoritas TPS itu digunakan oleh para pemilih sebanyak 84 orang, yang tidak masuk daftar pemilih, atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tapi mencoblos di tiga TPS tersebut. Dimana jumlahnya dari keseluruhan TPS itu ada 760 orang DPT, yang mengulangi proses pencoblosan.

"Misal di TPS Mojolangu itu justru 33 orang. Itu dimasukkan dalam daftar hadir DPK (Daftar Pemilih Khusus). Nah disitu yang murni DPK itu hanya 9 orang," ungkapnya.

Penyebab terjadinya pemilih penyusup ini, kata Aminah, karena kelemahan dari panitia di tingkat TPS yang tak paham regulasi. Ia menceritakan, panitia yang berada di lokasi cukup kebingungan ketika harus menghadapi tekanan dari para pemilih yang meminta hak memilih mereka diakomodir.

"Karena memang kelemahan dari PPS tidak mampu menolak. Kemudian takut menghilangkan surat suara, sehingga ada anomali di situ," katanya.

Halaman:
1 2
      
