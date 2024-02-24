Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa Angin Tornado Sering Terjadi di Amerika Serikat? Cek Faktanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |08:35 WIB
Kenapa Angin Tornado Sering Terjadi di Amerika Serikat? Cek Faktanya
Kenapa angin tornado sering terjadi di Amerika Serikat (Foto: Tangkapan Media Sosial)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik alasan kenapa angin tornado sering terjadi di Amerika Serikat? Apalagi, setiap tahunnya tercatat lebih dari 1.000 angin puting beliung terjadi di beberapa wilayah bagian Amerika Serikat.

Dalam hal ini, tornado sudah menjadi bagian dari kehidupan di Amerika Serikat—terutama di wilayah multi-negara bagian yang dikenal sebagai Tornado Alley. Untuk itu beberapa masyarakat sudah terbiasa dengan terjadinya bencana tersebut.

Lantas apa alasan kenapa angin tornado sering terjadi di Amerika Serikat? Faktanya,adalah cuaca buruk yang melanda sebagian besar wilayah negara tersebut.Sejauh ini, Amerika Serikat mengalami lebih banyak tornado dibandingkan tempat lain manapun di planet ini. Rata-rata terjadi sekitar 1.250 angin puting beliung per tahun.

" Banyak sekali tornado yang terjadi di AS, sebagian besar disebabkan oleh kehadiran Pegunungan Rocky dan Teluk Meksiko,” kata Harold Brooks, ilmuwan di National Severe Storms Laboratory.

Selain itu, ada alasan kenapa angin tornado sering terjadi di Amerika Serikat. Penyebabnya juga adanya jumlah angin puting beliung yang tinggi ini terutama disebabkan oleh topografi negara tersebut, yang memiliki inti pusat yang besar dan relatif datar.

Halaman:
1 2
      
