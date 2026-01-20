Badai Salju Picu Tabrakan Beruntun 100 Kendaraan di AS

JAKARTA – Lebih dari 100 kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun atau tergelincir di jalan raya antarnegara bagian di Michigan, Amerika Serikat (AS), saat badai salju membuat kondisi jalan berbahaya. Insiden pada Senin (19/1/2026) mendorong Kepolisian Negara Bagian Michigan menutup kedua arah jalan raya Interstate 196, sementara petugas berupaya menyingkirkan semua kendaraan, termasuk lebih dari 30 truk trailer.

Kepolisian Negara Bagian Michigan mengatakan ada banyak korban luka akibat kecelakaan tersebut di jalan raya yang terletak di barat daya Grand Rapids, tetapi tidak ada yang diyakini berakibat fatal.

Gambar dan video yang diunggah di media sosial serta dipublikasikan oleh media lokal menunjukkan truk dan kendaraan lain bertumpuk di sepanjang jalan raya yang tertutup salju.

Kecelakaan ini hanyalah dampak terbaru dari badai musim dingin parah yang melanda negara tersebut.

Layanan Cuaca Nasional AS telah mengeluarkan peringatan tentang suhu sangat dingin dan potensi badai musim dingin di beberapa negara bagian, dimulai dari Minnesota utara dan meluas ke selatan serta timur hingga Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania, dan New York.