HOME NEWS INTERNATIONAL

Tabrakan Truk Pikap dan Sepeda, 2 Jamaah Haji Tewas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |11:06 WIB
Tabrakan Truk Pikap dan Sepeda, 2 Jamaah Haji Tewas
Tabrakan truk pikap dan sepeda, 2 jamaah haji tewas. (Ilustrasi/Freepik)
SATKHIRA - Dua jamaah haji perempuan tewas dan tiga lainnya luka-luka akibat tabrakan sepedan dengan truk pikap di Assasuni upazila Satkhira, Bangladesh pada Jumat (23/2/2024).

Almarhum diidentifikasi sebagai Fazila Khatun (50) istri mendiang Arshad Ali Gazi dari Desa Gazalia di Paikgasa upazila, Khulna, serta Asia Khatun (55) istri Kashem Gazi dari Desa Lakshmikhola di upazila yang sama.

Keduanya meninggalkan rumah untuk terbang ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji di sana, kata Sub-Inspektur Kantor Polisi Assasuni, Mohitur Rahman, melansir TBSnews.net, Sabtu (24/2/2024).

Pejabat pemadam kebakaran Upazila Abul Kalam Morol mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 07.30 di daerah Naoapara Assasuni. Kejadian itu menyebabkan satu orang tewas di tempat dan empat lainnya luka-luka.

Dari 4 korban luka itu, satu di antaranya meninggal setelah dibawa ke rumah sakit.

