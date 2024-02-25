Jenazah Alexei Navalny Akhirnya Diserahkan pada Ibunya Setelah Seminggu Lebih Ditahan

Ibu dari Alexei Navalny, Lyudmila Navalnaya bersama pengacaranya Alexei Tsvetkov saat keluar dari kantor biro investigasi regional di Salekhard, Rusia, 19 Februari 2024. (Foto: Reuters)

MOSKOW - Jenazah pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, yang meninggal mendadak di penjara sembilan hari lalu, telah diserahkan kepada ibunya pada Sabtu, (24/2/2024) di kota Salekhard di Arktik, kata juru bicaranya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya pada jenazah Navalny.

Keluarga dan pendukung Navalny menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin membunuh pemimpin opsisi itu, sebuah tuduhan yang dibantah Kremlin. Navalny selamat dari upaya peracunan pada 2020 dan perlakuan kasar selama bertahun-tahun di penjara, termasuk hukuman yang lama di sel isolasi.

Tim Navalny mengatakan di X pada Kamis, (22/2/2024) bahwa sertifikat kematiannya menyatakan dia meninggal karena sebab alamiah.

Dalam video yang direkam sebelum jenazahnya dirilis, janda Navalny, Yulia Navalnaya, menuduh Putin yang "menyiksa" jenazah lawan politiknya.

Sekutu Navalny mendesak para pendukungnya "untuk tidak bersantai" dan juru bicaranya, Kira Yarmysh, menulis di X bahwa tidak ada kepastian bahwa pihak berwenang Rusia akan membiarkan kerabatnya mengadakan pemakaman "sesuai keinginan keluarga dan yang pantas diterima Alexei."

Para pemimpin negara-negara demokrasi besar Kelompok Tujuh (G7), dalam sebuah pernyataan mendesak Rusia untuk sepenuhnya mengklarifikasi keadaan seputar kematian Navalny dan membebaskan “semua tahanan yang ditahan secara tidak adil. ".

“Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kematian Navalny, termasuk dengan terus menerapkan tindakan pembatasan sebagai respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di Rusia dan mengambil tindakan lain,” tambah G7.