Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ibu Alexei Navalny Tuntut Putin Kembalikan Jenazah Anaknya

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |06:55 WIB
Ibu Alexei Navalny Tuntut Putin Kembalikan Jenazah Anaknya
Ibu Alexei Navalny tuntut Presiden Rusia kembalikan jenazah anaknya (Foto: AP)
A
A
A

RUSIA – Ibu Alexei Navalny, kritikus Kremlin yang meninggal di penjara Rusia, telah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengembalikan jenazah anaknya.

Dalam sebuah video yang direkam di luar koloni tempat dia meninggal pada Jumat (16/2/2024), sang ibu mengaku telah mencoba melihat jenazah anaknya selama lima hari tetapi bahkan tidak tahu di mana dia berada.

Ibu Navalny mengajukan permohonan langsung kepada Presiden Putin di luar koloni hukuman Siberia yang dikenal sebagai Serigala Kutub, tempat kematiannya diumumkan pada 16 Februari.

“Saya tidak bisa menemuinya selama lima hari, mereka menolak memberikan jenazahnya kepada saya, dan mereka bahkan tidak memberitahukan di mana dia berada,” katanya.

"Aku bertanya padamu, Vladimir Putin, semuanya tergantung padamu sendiri. Biarkan aku akhirnya melihat putraku. Aku menuntut agar jenazah Alexei segera dibebaskan agar aku bisa memberinya penguburan yang layak,” lanjutnya.

Dan istri Navalny, Yulia Navalnaya, mendesak pihak berwenang untuk tidak menghentikan orang-orang yang dicintainya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya.

Kata-katanya digaungkan dalam postingan bernada keras di X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter).

"Saya tidak peduli bagaimana sekretaris pers si pembunuh mengomentari kata-kata saya," katanya, mengacu pada Peskov. Dia secara langsung menuduh Putin membunuh suaminya.

“Kembalikan jenazah Alexei dan biarkan dia dimakamkan secara bermartabat, jangan menghalangi orang untuk mengucapkan selamat tinggal,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement