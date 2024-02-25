Klaim Kuasai Suara Pileg, PDIP Incar Kursi Ketua DPRD Riau

PEKANBARU - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Riau mengklaim menguasai perolehan suara Pemilu 2024. Sehingga partai berlambang kepala banteng moncong putih itu merasa percaya diri untuk membidik kursi jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Kemenangan tersebut diyakini bakal menggeser Golkar yang selama ini menguasai Riau. Berdasarkan data internal PDIP Riau berhasil memperoleh 11 kursi dari 8 daerah pemilihan (Dapil) yang ada di tingkat provinsi. Data dari PDIP Riau, jumlah perolehan 11 kursi tersebut rinciannya meliputi:

1. Dapil Riau 1 meliputi Kota Pekanbaru perolehannya 1 kursi.

2. Dapil Riau 2 meliputi Kabupaten Kampar perolehannya 1 kursi.

3. Dapil Riau 3 meliputi Kabupaten Rokan Hulu perolehannya 1 kursi.

4. Dapil Riau 4, meliputi Kabupaten Rokan Hilir perolehannya 1 kursi.

5. Dapil Riau 5, meliputi Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti perolehannya 3 kursi.

6. Dapil Riau 6, meliputi Kabupaten Siak-Pelalawan perolehannya 2 kursi.

7. Dapil Riau 7, meliputi Kabupaten Indragiri Hlir perolehannya 1 kursi.

8. Dapil Riau 8, meliputi Kabupaten Indagiri Hulu-Kuantan Singingi perolehannya 1 kursi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Riau, Zukri Misran memaparkan untuk di tingkat kabupaten dan kota, PDIP menargetkan kursi pimpinan di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara untuk pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD yakni di DPRD Kota Pekanbaru.

Dia menjelaskan, bahwa data itu merupakan data C1 dan data intrenal PDIP di 12 kabupaten dan kota. Zukri Misran, mengatakan, bahwa jumlah perolehan kursi tersebut diprediksi sudah sejak awal sebelum Pemilu 2024 dimulai.

"Kita melakukan pemetaan secara matang dan riset secara mendalam dengan target maksimal dapat Ketua DPRD Riau dan, Alhamdulilah target tersebut tercapai berkat kerja gotong royong seluruh kader PDI Perjuangan dan simpatisan di seluruh Riau," ujar Zukri, Sabtu (24/2/2024).