Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Klaim Kuasai Suara Pileg, PDIP Incar Kursi Ketua DPRD Riau

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |00:59 WIB
Klaim Kuasai Suara Pileg, PDIP Incar Kursi Ketua DPRD Riau
Ketua DPD PDIP Riau, Zukri Misran (Foto: Banda Haruddin)
A
A
A

PEKANBARU - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Riau mengklaim menguasai perolehan suara Pemilu 2024. Sehingga partai berlambang kepala banteng moncong putih itu merasa percaya diri untuk membidik kursi jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Kemenangan tersebut diyakini bakal menggeser Golkar yang selama ini menguasai Riau. Berdasarkan data internal PDIP Riau berhasil memperoleh 11 kursi dari 8 daerah pemilihan (Dapil) yang ada di tingkat provinsi. Data dari PDIP Riau, jumlah perolehan 11 kursi tersebut rinciannya meliputi:

1. Dapil Riau 1 meliputi Kota Pekanbaru perolehannya 1 kursi.

2. Dapil Riau 2 meliputi Kabupaten Kampar perolehannya 1 kursi.

3. Dapil Riau 3 meliputi Kabupaten Rokan Hulu perolehannya 1 kursi.

4. Dapil Riau 4, meliputi Kabupaten Rokan Hilir perolehannya 1 kursi.

5. Dapil Riau 5, meliputi Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti perolehannya 3 kursi.

6. Dapil Riau 6, meliputi Kabupaten Siak-Pelalawan perolehannya 2 kursi.

7. Dapil Riau 7, meliputi Kabupaten Indragiri Hlir perolehannya 1 kursi.

8. Dapil Riau 8, meliputi Kabupaten Indagiri Hulu-Kuantan Singingi perolehannya 1 kursi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Riau, Zukri Misran memaparkan untuk di tingkat kabupaten dan kota, PDIP menargetkan kursi pimpinan di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara untuk pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD yakni di DPRD Kota Pekanbaru.

Dia menjelaskan, bahwa data itu merupakan data C1 dan data intrenal PDIP di 12 kabupaten dan kota. Zukri Misran, mengatakan, bahwa jumlah perolehan kursi tersebut diprediksi sudah sejak awal sebelum Pemilu 2024 dimulai.

"Kita melakukan pemetaan secara matang dan riset secara mendalam dengan target maksimal dapat Ketua DPRD Riau dan, Alhamdulilah target tersebut tercapai berkat kerja gotong royong seluruh kader PDI Perjuangan dan simpatisan di seluruh Riau," ujar Zukri, Sabtu (24/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDIP Riau PDIP Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement