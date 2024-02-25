Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Resmikan Fasilitas Damage Control Simulator, KSAL Harap Tambah Rasa Percaya Diri Prajurit

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |14:02 WIB
Resmikan Fasilitas <i>Damage Control Simulator</i>, KSAL Harap Tambah Rasa Percaya Diri Prajurit
KSAL Laksamanan M Ali (Foto: Puspen TNI AL)
A
A
A

SURABAYA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan Gedung Damage Control Simulator (DCS) bertempat di Komando Latihan (Kolat) Komando Armada II, Surabaya, Sabtu 24 Februari 2024.

Dia berharap, Gedung DCS bisa menambah rasa percaya diri prajurit dalam bertugas.

“Diharapkan dengan adanya fasilitas simulator ini (Damage Control Simulator) rasa percaya diri dari Prajurit KRI TNI AL bisa lebih yakin dalam melaksanakan tugas pelayaran dan bisa lebih cepat dan tepat dalam menangani segala jenis kedaruratan di atas kapal,” ujarnya.

Muhammad Ali menjelaskan bahwa tantangan yang dikhawatirkan saat berada di laut adalah masalah penanggulangan kebocoran dan kedaruratan kebakaran. Sehingga dengan adanya fasilitas simulator ini diharapkan seluruh prajurit semakin profesional dan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas berlayar di laut dengan segala jenis KRI yang dimiliki.

Pada peresmian fasilitas latihan ini diawali dengan laporan pelaksanaan pembangunan gedung oleh Kadisfaslanal dan laporan Damage Control Simulator Meteksan (DCSIM) oleh Kadissenlekal. Acara dilanjutkan dengan sambutan dan peresmian fasilitas oleh KSAL ditandai dengan penandatanganan prasasti gedung serta pemotongan pita.

Fasilitas ini merupakan sarana penting yang akan menjadi kunci dalam melatih dan mempersiapkan personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk menghadapi situasi darurat di laut. Simulator ini dapat mensimulasikan berbagai kondisi lingkungan laut seperti cuaca buruk, gelombang tinggi dan keadaan cuaca lainnya yang mungkin dihadapi oleh kapal laut, melatih personel dalam kondisi yang lebih realistis.

“Damage Control Simulator ini adalah bukti nyata dari komitmen TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan keselamatan, dan keamanan dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh,” ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
