HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,8 Guncang Manggarai NTT, Ini Penjelasan BMKG

Iren Leleng , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |00:02 WIB
Gempa M3,8 Guncang Manggarai NTT, Ini Penjelasan BMKG
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

RUTENG - Gempa bumi berkekuatan bermagnitudo (M) 3,8 baru saja mengguncang wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, NTT, Minggu (25/2/2024) malam WITA.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega Ruteng, menyatakan bahwa gempa berlangsung pada pukul 21:34 WITA.

BACA JUGA:

Gempa Susulan M5,1 Guncang Bayah Banten, Terasa hingga Pelabuhan Ratu 

Kata BMKG, pusat gempa bumi berada di 35 km timur laut Ruteng, Manggarai, NTT.

“Info Gempa Mag:3.8 , 25-Feb-24 21:34:29 WIB, lokasi 8.42 LS,120.72 BT (35 km Timur Laut Ruteng, Manggarai, NTT), Kedalaman 10 Km, dirasakan di Ruteng II MMI :BMKG,” demikian kutipan rilis yang diterima dari BMKG.

BACA JUGA:

Berpusat di Darat, Gempa M3,7 Guncang Ruteng NTT 

BMKG memastikan bahwa gempa yang baru saja mengguncang wilayah itu tidak berpotensi tsunami.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
