Gempa M3,8 Guncang Manggarai NTT, Ini Penjelasan BMKG

RUTENG - Gempa bumi berkekuatan bermagnitudo (M) 3,8 baru saja mengguncang wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, NTT, Minggu (25/2/2024) malam WITA.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega Ruteng, menyatakan bahwa gempa berlangsung pada pukul 21:34 WITA.

Kata BMKG, pusat gempa bumi berada di 35 km timur laut Ruteng, Manggarai, NTT.

“Info Gempa Mag:3.8 , 25-Feb-24 21:34:29 WIB, lokasi 8.42 LS,120.72 BT (35 km Timur Laut Ruteng, Manggarai, NTT), Kedalaman 10 Km, dirasakan di Ruteng II MMI :BMKG,” demikian kutipan rilis yang diterima dari BMKG.

BMKG memastikan bahwa gempa yang baru saja mengguncang wilayah itu tidak berpotensi tsunami.

(Qur'anul Hidayat)