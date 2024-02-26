PURWAKARTA - Seorang bocah tewas tenggelam di Situ Cikumpay RT 7/3 Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Minggu (24/2/2024). Peristiwa ini sempat menggegerkan warga sekitar karena tak menyangka nasib tragis harus menimpa bocah malang tersebut.
Korban diketahui bernama Muhammad Rafi Albar (12) warga Kampung Ciwiru RT 11/04 Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.
Bocah yang Tenggelam Dalam Danau di Gunung Putri Bogor Ditemukan Meninggal Dunia
Kapolsek Campaka, AKP Asep Anugrah mengatakan, kronologi kejadian berawal saat korban bersama teman-temannya, yakni Adrian, Luki, Fadil (8), Farhan (6), Aril (10) dan Ahmad (13) pergi memancing ke Situ Cikumpay. Sekitar pukul 11.30 WIB, korban bersama teman-temannya berenang. Namun korban diduga belum mahir berenang dan kecapean sehingga tenggelam.