Tak Mahir Berenang, Bocah 12 Tahun Tewas Tenggelam di Situ Cikumpay Purwakarta

PURWAKARTA - Seorang bocah tewas tenggelam di Situ Cikumpay RT 7/3 Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Minggu (24/2/2024). Peristiwa ini sempat menggegerkan warga sekitar karena tak menyangka nasib tragis harus menimpa bocah malang tersebut.

Korban diketahui bernama Muhammad Rafi Albar (12) warga Kampung Ciwiru RT 11/04 Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

BACA JUGA:

Bocah yang Tenggelam Dalam Danau di Gunung Putri Bogor Ditemukan Meninggal Dunia

Kapolsek Campaka, AKP Asep Anugrah mengatakan, kronologi kejadian berawal saat korban bersama teman-temannya, yakni Adrian, Luki, Fadil (8), Farhan (6), Aril (10) dan Ahmad (13) pergi memancing ke Situ Cikumpay. Sekitar pukul 11.30 WIB, korban bersama teman-temannya berenang. Namun korban diduga belum mahir berenang dan kecapean sehingga tenggelam.