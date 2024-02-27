Form C1 Perindo Blank hingga Ditutupi, Ferry Kurnia Minta Sirekap Dihentikan Dulu

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah merespons terkait tak munculnya dan seolah-olah ditutupi data partai berlambang sayap rajawali pada aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Ferry menyarankan agar Sirekap dihentikan terlebih dahulu untuk pembenahan sistem dan perihal masalah input data.

"Bila diperlukan Sirekap di hentikan dulu untuk dibenahi sistem dan input datanya sambil mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari mulai PPK di kecamatan," ujar Ferry kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).

Ferry meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024 harus transparan dan riil perihal data hasil pemungutan suara yang ada pada C1 atau C hasil plano apa adanya.

"KPU RI harus secara transparan dan riil menampilkan data yang ada dari C Hasil Plano apa adanya. Diharapkan jangan memunculkan ruang ketidaktransparanan sehingga dikhawatirkan adanya prasangka manipulasi yang terjadi. Alhasil tidak sesuai dengan tujuan awal," ucapnya.

Ia menilai aplikasi Sirekap tidak optimal sehingga terjadi banyak kejanggalan yang terjadi di banyak tempat pemungutan suara (TPS).