HOME NEWS NUSANTARA

3 Fakta Caleg PSI di Ende NTT Tembok Jalan Desa, Gegara Gagal Jadi Anggota Dewan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |06:01 WIB
3 Fakta Caleg PSI di Ende NTT Tembok Jalan Desa, Gegara Gagal Jadi Anggota Dewan
Caleg PSI dan timses tembok jalan desa (foto: dok ist)
A
A
A

MIRIS! Calon anggota legeslatif (caleg) gagal diduga membangun tembok di tengah jalan, viral di media sosial (medsos).

Adapun tembok ini menutup jalan di perkampungan warga di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berikut sejumlah faktanya:

1. Caleg PSI dan Timses Tembok Jalan

 

Aksi caleg itu diduga lantaran dirinya gagal lolos menjadi anggota DPRD Ende. Pelaku berasal dari PSI itu nekat metutup jalan dengan mencor jalanan desa.

Desa Nuamuri, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini masuk dalam daerah pemilihan (Dapil) 4 Ende pada Pemilu 2024.

Adapun Caleg PSI yang dimaksud dalam video viral menembok jalan desa berinisial MBB. Caleg gagal bersama tim suksesnya menutup akses jalan antar desa dengan menggunakan coran beton.

2. Dua Desa Terisolir

Kapolres Ende, AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika mengatakan, akibat dari aksi tersebut dua desa terisolir karena kendaraan roda dua dan empat tidak bisa melintas di jalan tersebut lantaran ditembok oleh pelaku.

Halaman:
1 2
      
