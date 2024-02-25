Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Caleg Gagal di Subang Bongkar Jalan dan Ledakan Petasan Jumbo di Masjid, Satu Orang Tewas

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |09:48 WIB
Caleg Gagal di Subang Bongkar Jalan dan Ledakan Petasan Jumbo di Masjid, Satu Orang Tewas
Caleg Gagal Ledakan Petasan di Menara Masjid/ist
A
A
A

 

SUBANG- Seorang calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat, membongkar jalan yang sebelumnya ia bangun. Hal ini dilakukan karena ia mengalami kekalahan saat Pemilu 2024.

Selain membongkar jalan, caleg yang diketahui bernama Ahmad Rizal itu menyalakan petasan di menara masjid di Tegalkoneng, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Subang.

Aksi teror petasan ini dilakukannya siang dan malam bersama pendukungnya di sejumlah titik yang perolehan suaranya anjlok.

Akibat aksinya tersebut, seorang warga bernama Dayeh (60) meninggal dunia terkena serangan jantung.

“Korban sempat kesulitan mendapatkan perawatan hingga akhirnya meninggal pada Sabtu sore kemarin,” ujar Daspin, kerabat korban, Minggu (25/2/2024).

Tidak hanya teror petasan, caleg gagal tersebut juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang sudah ia bangun menggunakan dana aspirasi semenjak ia jadi anggota dewan terpilih.

