HOME NEWS NUSANTARA

Sungai Batanghari Meluap, Banjir Kembali Rendam Ratusan Rumah di Muarojambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |09:16 WIB
Sungai Batanghari Meluap, Banjir Kembali Rendam Ratusan Rumah di Muarojambi
Banjir di Muarojambi (Foto: Azhari Sultan)
A
A
A

MUAROJAMBI - Akibat meluapnya debit Sungai Batanghari, banjir kembali menerjang wilayah Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi, Rabu (28/2/2024).

Akibatnya, banjir dengan ketinggian hampir satu meter merendam sekitar 380 rumah warga.

Salah seorang warga, Rusmiyati mengaku banjir yang terjadi di Desa Pulau Kayu Aro ini telah terjadi sudah tiga kali dalam dua bulan terakhir.

"Rumah sayo tenggelam pak, akibat meluapnya air Sungai Batanghari," ujarnya singkat.

Ia menuturkan, tidak hanya rumah terendam banjir tapi persawahan milik warga ikut tenggelam. "Gimana mau panen padi, banjir terus pak. Mau makan susah, kalau begini terus," tandas Rusmiyati.

Dirinya berharap, adanya bantuan dari pemerintah. "Warga dibantu dan persawahan ratusan hektar juga dibantu," katanya.

Halaman:
1 2
      
