HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Pasutri di Bengkulu Dibacok saat Tagih Utang

Demon Fajri , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |14:14 WIB
Tragis! Pasutri di Bengkulu Dibacok saat Tagih Utang
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BENGKULU - Pasangan suami istri (Pasutri) warga Desa Durian Mas, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Hasan Bakri (35) dan Rusmiyati (35) dibacok saat menagih utang.

Pasutri itu diduga dibacok saat ingin menagih utang di kediaman terduga pelaku, berinisial AB (50), warga Kelurahan Bedeng SS, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, dengan menggunakan sebilah parang.

Akibatnya, pasutri tersebut mengalami luka bacok di bagian punggung belakang sebelah kiri, kepala dan lengan tangan sebelah kiri, kepala belakang bagian kiri, dada depan sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri.

Saat kejadian korban pasutri sempat mendapatkan pertolongan dari warga setempat dan dibawa ke Puskesmas Kota Padang, guna mendapatkan pertolongan pertama.

Sementara terduga pelaku melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian perkara dengan membawa sebilah parang untuk membacok korban. Saat ini, kedua korban telah dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Lubuk Linggau.

Kasi Humas Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, AKP Sinar Simanjuntak mengatakan, dugaan tindak pidana penganiayaan ini bermula ketika pasutri pergi ke rumah terduga pelaku untuk menagih utang.

Lalu terjadi cekcok mulut. Lantaran tersinggung omongan korban, terduga pelaku mengambil sebilah parang dan membacok korban Rusmiyati, di bagian punggung belakang, kepala, dan lengan tangan sebelah kiri.

Halaman:
1 2
      
