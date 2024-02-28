Bawa Keris Kuno ke Lokasi Rekapitulasi Suara, Pria Madura Ditangkap Polisi

SAMPANG - Seorang pria berusia 30 tahun ditangkap polisi saat menghadiri kegiatan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kantor Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, karena membawa keris kuno.

Warga asal Kecamatan Tambelangan itu menyelipkan keris di balik bajunya dan langsung diamankan saat hendak masuk ke lokasi rekapitulasi suara, pada Senin 26 Februari 2024 dini hari.

Saat diperiksa, pria itu mengaku membawa keris kuno karena dipercaya sebagai sayarat keselamatan.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie mengatakan bahwa awalnya personel memperoleh informasi adanya warga membawa senjata tajam, sehingga penjagaan diperketat dengan memeriksa satu persatu warga di pintu masuk Kantor Kecamatan Jrengik.

"Saat ditemukan pria yang membawa sajam langsung kami bawa ke Mapolres Sampang," ujarnya, Rabu (28/2/2023).