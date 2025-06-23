Lomba Karapan Sapi Memakan Korban, Satu Orang Tewas dan 3 Luka-Luka

SUMENEP – Lomba Karapan Sapi se-Madura bertajuk Pakar Sakera dalam rangka memperebutkan Piala Bupati Cup 2025 memakan korban jiwa. Dalam insiden itu, satu orang tewas dan tiga lainnya luka-luka.

Kronologi kejadian bermula saat pagar pembatas penonton di sisi timur Lapangan Karapan Sapi Giling, Jalan KH. Agus Salim, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, roboh dan menimpa empat orang penonton.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 22 Juni 2025, sekira pukul 17.20 WIB, tepat saat babak final berlangsung. Antusiasme masyarakat yang tinggi menyebabkan membludaknya jumlah penonton. Banyak warga bahkan nekat menaiki pagar pembatas untuk menyaksikan lebih dekat aksi kerapan sapi di garis finis.

Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti mengatakan, panitia sudah memberi imbauan agar pagar tidak dinaiki. Namun, peringatan itu tidak diindahkan.

"Tembok pembatas sisi timur roboh dan menimpa empat orang. Diduga karena ada banyak penonton yang menaiki pagar yang memang kondisinya sudah miring akibat usia," ujarnya, Senin (23/6/2025)

AKP Widiarti menjelaskan evakuasi terhadap para korban dilakukan oleh panitia, penonton, serta petugas pengamanan yang berada di lokasi. "Para korban sempat mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Pamolokan sebelum dirujuk ke rumah sakit sekitar pukul 18.15 WIB," ujarnya.

Pihak kepolisian telah melakukan pengamanan di lokasi robohnya pagar dan memeriksa struktur bangunan. Diketahui, pagar tembok tersebut memiliki panjang sekitar 25 meter dan tinggi 4 meter, berbatasan langsung dengan Masjid Al-Muhajirin Desa Pangarangan.

"Dari hasil pemeriksaan sementara, pagar tersebut sudah miring karena usia dan minim perawatan. Dugaan kuat, robohnya pagar dipicu oleh banyaknya penonton yang naik di atasnya," tandasnya.

