HOME NEWS JATIM

Curi 15 Motor, Pasutri di Pamekasan Ditangkap Polisi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:39 WIB
Curi 15 Motor, Pasutri di Pamekasan Ditangkap Polisi
Pasutri maling 15 motor ditangkap polisi (Foto: MPI)
A
A
A

PAMEKASAN - Polisi menangkap pasangan suami istri (Pasutri) di Pamekasan, Madura, yang merupakan spesialis pencuri motor.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 15 motor berbagai merek hasil curian di sejumlah tempat dengan waktu yang berbeda.

Tertangkapnya spesialis pencuri motor ini bermula dari laporan seorang warga yang kehilangan motornya di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura pada Kamis, 22 Februari 2024, sekira pukul 18.16 WIB.

Berbekal laporan itu, pada Jumat, 23 Februari 2024, anggota Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penyelidikan terkait dengan pencurian motor tersebut.

Lalu, pada Sabtu 24 Februari 2024, anggota Satreskrim Polres Pamekasan menangkap 2 pelaku yang merupakan pasangan suami istri.

Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan menjelaskan Dua spesialis pencuri motor ini berinisial A.S (35), suami dan H (30) istri, warga Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

"Pelaku mencuri sejumlah motor ini dengan cara hunting ke beberapa tempat di Pamekasan untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri," ujarnya, Rabu (28/2/2024).

Ia mengatakan, pencurian dilakukan pelaku dengan cara merusak rumah kunci kontak motor menggunakan alat kunci T. Saat melancarkan aksinya, pasutri tersebut memiliki peran berbeda.

Halaman:
1 2
      
