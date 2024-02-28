Geger! Warga Temukan Bayi Tak Bernyawa dalam Saluran Irigasi di Cimahi

CIMAHI - Sesosok bayi laki-laki ditemukan warga di Gang Awitali 7, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa (27/2/2024) sekitar pukul 16.00 WIB.

Bayi yang diketahui sudah tidak bernyawa itu ditemukan oleh warga yang diketahui bernama Onih Hapsari (58) di saluran irigasi yang deras karena sedang diguyur hujan. Saat itu Onih sedang mencari jangkrik.

"Jadi tadi habis beli jangkrik untuk pakan burung, pas pulang itu terlihat seperti boneka berputar-putar. Pas didekati, ada rambutnya," kata Onih saat ditemui di lokasi kejadian.

Onih yang kaget sontak berteriak minta tolong pada warga sampai akhirnya warga berhamburan keluar. Beberapa warga laki-laki memastikan dari dekat jasad tersebut dan dipastikan bayi laki-laki karena terlihat dari kelaminnya.

"Pas dicek sama warga memang bayi. Posisinya ngambang, terus nggak ada pakaiannya," ucap Onih.

Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Dimas Charis Suryo Nugroho membenarkan soal temuan mayat bayi di saluran irigasi tersebut. Pihaknya sudah melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Betul tadi sekitar Pukul 16.00 WIB ditemukan mayat bayi laki-laki. Kami cek ke TKP lalu dievakuasi dan dibawa untuk diautopsi di RS Sartika Asih," kata Dimas.