Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sekutu Putin Ancam Macron: Setiap Pasukan Prancis yang Dikirim ke Ukraina Akan Berakhir Seperti Tentara Napoleon

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |18:07 WIB
Sekutu Putin Ancam Macron: Setiap Pasukan Prancis yang Dikirim ke Ukraina Akan Berakhir Seperti Tentara Napoleon
Sekutu Putin tegaskan setiap pasukan Prancis yang dikirim ke Ukraina akan berakhir seperti tentara Napoleon Bonaparte (Foto: Reuters)
A
A
A

PRANCIS – Sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (28/2/2024) memperingatkan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa pasukan apa pun yang ia kirim ke Ukraina akan menemui akhir yang sama seperti Grande Armee pimpinan Napoleon Bonaparte yang invasinya ke Rusia pada 1812 berakhir dengan kematian dan kekalahan.

Macron pada Senin (26/2/2024) membuka pintu bagi negara-negara Eropa untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina, meskipun ia memperingatkan bahwa belum ada konsensus pada tahap ini.

Komentarnya mendorong banyak negara Barat lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana seperti itu.

Sedangkan Kremlin memperingatkan bahwa konflik antara Rusia dan aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dipimpin AS tidak akan terhindarkan jika anggota NATO dari Eropa mengirim pasukan untuk berperang di Ukraina.

Vyacheslav Volodin, Ketua Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia dan sekutu dekat Putin, mengatakan Macron tampaknya melihat dirinya sebagai Napoleon dan memperingatkannya agar tidak mengikuti jejak kaisar Prancis.

“Untuk mempertahankan kekuasaan pribadinya, Macron tidak bisa memikirkan hal yang lebih baik selain memicu perang dunia ketiga. Inisiatifnya menjadi berbahaya bagi warga Prancis,” kata Volodin di akun media sosial resminya, dikutip Reuters.

“Sebelum membuat pernyataan seperti itu, sebaiknya Macron mengingat bagaimana hal itu berakhir bagi Napoleon dan tentaranya, lebih dari 600.000 di antaranya tergeletak di tanah lembab,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Invasi Napoleon pada 1812 ke Rusia pada awalnya membuat kemajuan pesat dan merebut Moskow. Namun taktik Rusia memaksa Grande Armee mundur jauh dan ratusan ribu anak buahnya tewas akibat penyakit, kelaparan, dan kedinginan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement