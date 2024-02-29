Sekutu Putin Ancam Macron: Setiap Pasukan Prancis yang Dikirim ke Ukraina Akan Berakhir Seperti Tentara Napoleon

Sekutu Putin tegaskan setiap pasukan Prancis yang dikirim ke Ukraina akan berakhir seperti tentara Napoleon Bonaparte (Foto: Reuters)

PRANCIS – Sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (28/2/2024) memperingatkan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa pasukan apa pun yang ia kirim ke Ukraina akan menemui akhir yang sama seperti Grande Armee pimpinan Napoleon Bonaparte yang invasinya ke Rusia pada 1812 berakhir dengan kematian dan kekalahan.

Macron pada Senin (26/2/2024) membuka pintu bagi negara-negara Eropa untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina, meskipun ia memperingatkan bahwa belum ada konsensus pada tahap ini.

Komentarnya mendorong banyak negara Barat lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana seperti itu.

Sedangkan Kremlin memperingatkan bahwa konflik antara Rusia dan aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dipimpin AS tidak akan terhindarkan jika anggota NATO dari Eropa mengirim pasukan untuk berperang di Ukraina.

Vyacheslav Volodin, Ketua Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia dan sekutu dekat Putin, mengatakan Macron tampaknya melihat dirinya sebagai Napoleon dan memperingatkannya agar tidak mengikuti jejak kaisar Prancis.

“Untuk mempertahankan kekuasaan pribadinya, Macron tidak bisa memikirkan hal yang lebih baik selain memicu perang dunia ketiga. Inisiatifnya menjadi berbahaya bagi warga Prancis,” kata Volodin di akun media sosial resminya, dikutip Reuters.

“Sebelum membuat pernyataan seperti itu, sebaiknya Macron mengingat bagaimana hal itu berakhir bagi Napoleon dan tentaranya, lebih dari 600.000 di antaranya tergeletak di tanah lembab,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Invasi Napoleon pada 1812 ke Rusia pada awalnya membuat kemajuan pesat dan merebut Moskow. Namun taktik Rusia memaksa Grande Armee mundur jauh dan ratusan ribu anak buahnya tewas akibat penyakit, kelaparan, dan kedinginan.