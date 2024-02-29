Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Petani di Rohil Diamankan Usai Bakar Lahan untuk Tanam Sawit

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |00:38 WIB
Petani di Rohil Diamankan Usai Bakar Lahan untuk Tanam Sawit
Polisi amankan pembakar lahan (Foto: dok polisi)
PEKANBARU - Seorang warga berinisial JNM (31) warga Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rohil, Riau diamankan polisi karena diduga melakukan pembakaran lahan. Tersangka melakukan pembakaran lahan untuk ditanami sawit.

Kapolres Rohil AKBP Andrian Pramudianto mengatakan bahwa pengungkapan ini setelah aplikasi Dasboard Lancang Kuning adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kepulauan Sungai Bakau.

"Setibanya di lokasi, ditemukan satu areal lahan yang sudah terbakar seluas lebih kurang 1 hektare dan masih mengeluarkan asap," kata Kapolres, Rabu (28/2/2024).

Petugas pun melakukan pemadaman di areal yang terbakar dengan berbagai peralatan. Setelah berhasil melakukan pemadaman petugas pun mencari tau siapa pemilik lahan.

